Минюст РФ внес Шендеровича и Гельмана в реестр СМИ-иноагентов

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Минюст России внес в реестр иностранных агентов еще восемь человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В список СМИ-иноагентов включили Виктора Шендеровича, Андрея Алексеева, Надежду Толоконникову, Марата Гельмана, Таисию Бекбулатову, Елену Владыкину, Ивана Беляева и Веронику Никульшину.
В Минюсте уточняют, что решение было принято на основании документов, поступивших в ведомство от уполномоченных органов государственной власти.
Отмечается, что включенные в реестр люди на регулярной основе занимались распространением материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом финансирование из иностранных источников.
Ранее Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", признанного в России иностранным агентом. Накануне ликвидировать международный "Мемориал", также внесенный в реестр иноагентов, постановил Верховный суд России. Иск по данному вопросу поступил от Генпрокуратуры. В результате будут ликвидированы само общество и его структурные организации.
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