Минюст РФ внес Шендеровича и Гельмана в реестр СМИ-иноагентов

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Минюст России внес в реестр иностранных агентов еще восемь человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список СМИ-иноагентов включили Виктора Шендеровича, Андрея Алексеева, Надежду Толоконникову, Марата Гельмана, Таисию Бекбулатову, Елену Владыкину, Ивана Беляева и Веронику Никульшину.

В Минюсте уточняют, что решение было принято на основании документов, поступивших в ведомство от уполномоченных органов государственной власти.

Отмечается, что включенные в реестр люди на регулярной основе занимались распространением материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом финансирование из иностранных источников.

Ранее Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", признанного в России иностранным агентом. Накануне ликвидировать международный "Мемориал", также внесенный в реестр иноагентов, постановил Верховный суд России. Иск по данному вопросу поступил от Генпрокуратуры. В результате будут ликвидированы само общество и его структурные организации.