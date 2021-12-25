Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-инфо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Роскомнадзор заблокировал в России сайт медиапроекта "ОВД-инфо" (СМИ, выполняющее функцию иностранного агента в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Искомый ресурс внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ", – указано на сайте единого реестра Роскомнадзора.

Решение о блокировке ресурса принял Луховицкий районный суд.

В "ОВД-инфо" сообщили, что не получали уведомлений от Роскомнадзора и не знают, с чем может быть связано данное решение.

Накануне, 24 декабря, Минюст РФ включил в реестр иноагентов две ЛГБТ-организации – инициативную группу ЛГБТ+ "Реверс" и санкт-петербургскую ЛГБТ-инициативную группу "Выход".