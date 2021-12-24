Минюст РФ включил в реестр иноагентов две ЛГБТ-организации

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Министерство юстиции РФ расширило реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"...в реестр <...> включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс" и санкт-петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход", – указано в публикации.

Накануне в рамках ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах в России является более либеральным, чем в США.

Глава государства подчеркнул, что цель документа – сделать прозрачными источники финансирования организаций.

