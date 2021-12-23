Путин назвал либеральным закон об иноагентах в России

Фото: kremlin.ru

Закон об иноагентах в России является более либеральным, чем в США. Об этом заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже".

"Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. Давайте сделаем, как в США: введем уголовную ответственность? Но мы не не требуем даже прекращения (деятельности. – Прим. ред.)", – пояснил президент.

Путин напомнил, что закон об иноагентах был придуман на Западе в 30-е годы. За время действия документа, по его словам, нежелательными были признаны 0,034% организаций.

Ранее Владимир Путин заявил, что закон об иностранных агентах не должен нарушать права граждан. По словам президента, его необходимо упорядочить для улучшения эффективности и адресности. Он подчеркнул, что закон должен отвечать тем целям, ради которых он был принят.

Также президент отмечал, что размытые критерии, на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться. Включение СМИ в реестр изданий, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить "ковровым" образом.

