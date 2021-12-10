Москалькова заявила о необходимости корректировки закона об иноагентах

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента
Закон об иноагентах требует корректировки и уточнения, в том числе понимания политической деятельности, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"С тем, чтобы могло быть обжаловано решение о внесении в реестр (иноагентов. – Прим. ред.) и чтобы (было. – Прим. ред.) понимание, как должна работать общественная организация, признанная иноагентом. Это все, на мой взгляд, требует серьезного уточнения", – цитирует омбудсмена "Интерфакс".
Москалькова также выразила желание принять участие в обсуждении данного закона.
Ранее Владимир Путин заявил, что закон об иностранных агентах не должен нарушать права граждан. По словам президента, его необходимо упорядочить для улучшения эффективности и адресности. Он подчеркнул, что закон должен отвечать тем целям, ради которых он был принят.
Также российский лидер отмечал, что размытые критерии, на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться. Путин заверил, что включение СМИ в реестр изданий, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить "ковровым" образом.
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