Москалькова заявила о необходимости корректировки закона об иноагентах

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента

Закон об иноагентах требует корректировки и уточнения, в том числе понимания политической деятельности, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"С тем, чтобы могло быть обжаловано решение о внесении в реестр (иноагентов. – Прим. ред.) и чтобы (было. – Прим. ред.) понимание, как должна работать общественная организация, признанная иноагентом. Это все, на мой взгляд, требует серьезного уточнения", – цитирует омбудсмена "Интерфакс".

Москалькова также выразила желание принять участие в обсуждении данного закона.

Ранее Владимир Путин заявил, что закон об иностранных агентах не должен нарушать права граждан. По словам президента, его необходимо упорядочить для улучшения эффективности и адресности. Он подчеркнул, что закон должен отвечать тем целям, ради которых он был принят.

Также российский лидер отмечал, что размытые критерии, на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться. Путин заверил, что включение СМИ в реестр изданий, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить "ковровым" образом.

