В Кремле не стали комментировать ликвидацию "Мемориала"

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать судебное решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", признанного в России иноагентом.

"Это решение суда. Мы никогда не комментируем решения судов", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Мосгорсуд в ходе заседания, на котором присутствовали дипломаты из США, Германии, Швеции, Испании и других стран, принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Накануне аналогичное решение по международному "Мемориалу" (также признан в России иноагентом) принял Верховный суд.

Требование о ликвидации двух организаций Генпрокуратура РФ направила в Верховный суд еще в ноябре. В числе аргументов значилось систематическое неуказание статуса иностранного агента обеими организациями.