Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) были удостоены государственных наград, которые они получили в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика Захара Прилепина.

При этом не уточняется, к какой именно награде были представлены пранкеры.

Молодые люди получили популярность благодаря своим пранками, которые они проводят над первыми лицами иностранных государств. Так, Вован и Лексус разыграли во время беседы по телефону президента Франции Эммануэля Макрона, экс-премьера Британии Бориса Джонсона, премьера Канады Джастина Трюдо, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, бывшего президента США Джорджа Буша – младшего и других политических деятелей.

Сами пранкеры утверждают, что их деятельность основана на эрудиции, актерском мастерстве и журналистике. Так, эрудиции требует глубокое погружение в сферу деятельности их собеседника.

К актерскому мастерству им приходится прибегать, чтобы убедить собеседника поверить в истинность личности звонящего. Журналистика становится необходима, когда требуется заинтересовать человека в разговоре.

