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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пообщалась с пранкерами Владимиром Кузнецовы (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сообщает RT.

В ходе телефонного разговора она согласилась работать против избирательной кампании бывшего американского лидера Дональда Трампа. Пранкеры предложили Клинтон содействие, чтобы совместно добыть новый компромат на Трампа, на что она ответила положительно.

Экс-госсекретарь США назвала Трампа опасным кандидатом для США и остального мира. Она пообещала, что сделает все, что угодно, чтобы выступить против него.

Верховный суд США 1 июля постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

Согласно документу, для Трампа и других экс-президентов страны полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках конституционных полномочий. Сам Трамп назвал данное решение большой победой для демократии и конституции Штатов.