Верховный суд США признал частичный иммунитет Трампа

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Бывший американский президент Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Верховного суда США.

Согласно документу, для Трампа и других экс-президентов страны полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках конституционных полномочий. Бывший глава государства также "имеет право как минимум на вероятный иммунитет от преследования за все действия в рамках должностных полномочий". Однако в рамках иных отношений иммунитет не предусматривается.

Также Верховный суд отменил решение апелляционного суда, который в феврале этого года постановил, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования в деле о незаконных попытках сохранить власть.

Иски с требованием не допустить экс-президента США к участию в выборах поступили в суды как минимум 16 штатов. Их авторы сослались на 14-ю поправку к Конституции США, согласно которой баллотироваться на пост президента не может человек, причастный к организации мятежей.