Вован и Лексус: некоторые президенты сами оставляют свои номера телефонов

Фото: rutube.ru/Пранкеры Вован и Лексус

Некоторые главы государств самостоятельно дают пранкерам свои номера телефонов и даже переписываются с ними после беседы, рассказали в интервью телеканалу "360" Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Молодые люди отметили, что их деятельность основана на эрудиции, актерском мастерстве и журналистике. Так, эрудиции требует глубокое погружение в сферу деятельности их собеседника.

К актерскому мастерству им приходится прибегать, чтобы убедить собеседника поверить в истинность личности звонящего. Журналистика становится необходима, когда требуется заинтересовать человека в разговоре.

При этом пранкеры признали, что в их работе также имеет значение фактор удачи. Однако, как отметил Лексус, ее влияние на ход диалога минимально.

По словам молодых людей, другим не менее важным моментом удачного пранка является ситуация, в которой происходит беседа.

"Вот ракета в Польше упала в свое время, несколько лет назад. И президенту Польши звонили все подряд: от президента США до генсека НАТО. Естественно, он принимал звонки как угорелый. И тут мы вклинились. Тут сразу щелкнуло в голове – если он сейчас сидит у телефона, то можно как раз прорваться к нему", – поделился Столяров.

Пранкеры также отметили, что у них практически нет номеров телефонов первых лиц. Как правило, взаимодействие с лидерами стран ведется через их офисы. Разговоры в настоящее время чаще всего проводятся в видеомессенджерах.

Вован и Лексус рассказали о ситуации, которая произошла между ними и экс-президентом Польши. Пранкеры общались с ним от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. Польский политик неоднократно перезванивал им после разговора и просил Порошенко к телефону.

Недавно пранкеры от лица того же украинского политика беседовали с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон. В ходе телефонного разговора она согласилась работать против избирательной кампании бывшего американского лидера Дональда Трампа. Вован и Лексус предложили Клинтон содействие, чтобы совместно добыть на него новый компромат.

