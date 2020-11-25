Фото: vk.com/theprankvideo
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщает "Газета.ру".
Пранкеры позвонили политику от лица правозащитницы Греты Тунберг. Они заявили, что известная экоактивистка создает закрытый клуб глав государств, поддерживающих ее, и предложили Трюдо его пополнить.
Вован и Лексус также назвали принца Великобритании Гарри другом Греты Тунберг и попросили о нем позаботиться.
"Я могу заверить вас, что канадцы также очень любят его. Я – в первую очередь. У меня было несколько замечательных бесед с ним, и я с нетерпением жду возможности провести с ним больше времени, если он этого пожелает", – ответил Трюдо.
Помимо этого, в разговоре с премьер-министром Канады пранкеры попросили познакомить их с персонажами мультфильма "Южный парк" Теренсом и Филипом и повлиять на политику НАТО и Дональда Трампа.
Российские пранкеры Вован и Лексус ранее рассказали, что им удалось пообщаться с членами датского парламента. Пранкеры связались с ними от лица бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихоновской.
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