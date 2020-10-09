Российские пранкеры рассказали, что пообщались с парламентом Дании от лица Тихановской

Фото: vk.com/theprankvideo
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что им удалось пообщаться с членами датского парламента. Пранкеры связались с ними от лица бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихоновской, сообщает РИА Новости.
Накануне пресс-служба парламента Дании заявляла, что неизвестный человек 6 октября присоединился к онлайн-встрече членов комитета по внешней политике, выдав себя за Тихановскую. На этой встрече говорили о ситуации в Белоруссии. Перед встречей представители якобы белорусской стороны сказали организаторам о неполадках с видеокамерой. Подвох удалось выявить только спустя 40 минут, после чего обсуждение было прервано.
"Это были мы, но все подробности будут в понедельник, пока не раскрываем", – поделился Кузнецов.
В свою очередь, пресс-секретарь Тихоновской пояснил, что в окружении политика не видят ничего плохого в этой ситуации.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
Летом российские пранкеры разыграли трех кандидатов в президенты США. Они говорили по телефону с сенаторами Камалл Харрис и Майклом Беннеттом, а также с конгрессвумен Тулси Габбард.
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