Российские пранкеры разыграли трех кандидатов в президенты США

Фото: Агентство "Москва"
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли трех кандидатов в президенты США, сообщает "Газета.ру".
Они говорили по телефону с сенаторами Камалл Харрис и Майклом Беннеттом, а также с конгрессвумен Тулси Габбард от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг.
На записи кандидат на пост вице-президента США Харрис заявила, что готова сотрудничать с Тунберг. Пранкеры от имени экоактивистки рассказали политику, что действующий американский лидер Дональд Трамп сказал, что она не добьется своих целей по защите климата.
"Грета, не сдерживай себя. Всегда найдутся люди, выступающие против прогресса", – ответила Харрис.
Ранее пранкер Вован рассказал, как удалось дозвониться до президента Польши и разыграть его.
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