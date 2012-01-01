Юрист Аграновский допустил, что Макаревичу может грозить до 5 лет за беседу с пранкерами

Музыкантом Андреем Макаревичем, который признан в РФ иноагентом, заинтересовались в СК. В отношении артиста организовали доследственную проверку после того, как он пообщался с пранкерами. В беседе Макаревич заявил, что желает победы для Украины. Рассказываем подробности и разбираемся, что может грозить музыканту.



"Очень хочу вашей победы"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

В СК изучают слова создателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) на предмет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ). Ведомство организовало доследственную проверку после того, как музыкант пообщался с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

Беседу с артистом они опубликовали в своих соцсетях 13 мая. Музыкант, который сейчас живет в Израиле, был уверен, что ведет диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора он заявил о своей проукраинской позиции.





Андрей Макаревич создатель группы "Машина времени" Я в первый день победы вашей (Украины. – Прим. ред.), если позовут, разумеется, с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт... Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни.

Также Макаревич пожелал "Зеленскому" тройного здоровья и даже попытался оправдать Степана Бандеру. Кроме того, ответил на вопрос пранкеров о поддержке ВСУ. "Я честно скажу, я военным пока не помогал ни в какой стране. Но пострадавшим гражданам я помогаю и в общем, по-моему, достаточно ощутимо", – заявил он.

Музыкант также допустил, что "наверное" готов помогать и ВСУ, если это потребуется в какой-то период времени. На фоне высказываний Макаревича депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал признать его террористом и экстремистом. Парламентарий подготовил соответствующее обращение на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина.



Что грозит Макаревичу?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Представитель музыканта сообщил, что ничего не знает о доследственной проверке в отношении Макаревича. "Я, например, услышал об этом (о проверке. – Прим. ред.) от вас. Знает ли он – я не в курсе. В любом случае он занимается тем, что ему интересно", – отметил представитель артиста в беседе с РИА Новости.

По его словам, у музыканта в настоящий момент проходит европейский тур "Машины времени", который приурочен к 55-летию коллектива. В свою очередь, юрист Алла Георгиева рассказала Москве 24, какое наказание может грозить Макаревичу, если его привлекут к ответственности за публичные призывы к экстремизму по статье 280 УК РФ. Последняя, например, предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до трех лет, арест до полугода или лишение свободы до четырех лет.

Георгиева пояснила, что сначала будет проводиться экспертиза слов музыканта. Если она подтвердит наличие призыва к экстремизму, Макаревич вряд ли отделается одним штрафом, поскольку признан иноагентом.





Алла Георгиева юрист Полагаю, если он желает победы вражеской нам стране, а также готов осуществить поддержку украинской армии, то экспертиза будет не в его пользу.

В свою очередь, юрист Дмитрий Аграновский рассказал, что если заявления артиста будут квалифицированы по 2-й части статьи 280 УК РФ (с использованием интернета либо СМИ), то ему уже может грозить до пяти лет лишения свободы. "Он публичный человек и высказывался публично, поэтому, на мой взгляд, вторая часть вполне вероятна", – пояснил эксперт.

В середине мая сообщалось, что артисту также может грозить наказание по другой статье – за нарушение правил деятельности иноагента. Тогда в правоохранительных органах рассказали, что соответствующий вопрос пока рассматривается. Если уголовное дело все же заведут, то речь будет идти о лишении свободы до двух лет.

