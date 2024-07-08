Неистраченные 10 тыс рублей из остатка маткапитала будут выплачиваться автоматически

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Неистраченные 10 тысяч рублей из остатка материнского капитала будут выплачиваться автоматически, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке Международной выставки-форума "Россия".

Она подчеркнула, что выплату смогут получить те, у кого остались средства.

"Мы считали разные варианты, к нам уже неоднократно по этому поводу обращались. Сегодня президент выбрал 10 тысяч. У всех, у кого эта сумма есть, просто автоматически будет выплачено", – цитирует вице-премьера ТАСС.

Власти посмотрят, как будет работать механизм выплаты, и после этого определят следующий шаг, уточнила она. По словам Голиковой, всего будет выплачено недотраченных средств маткапитала на 1,5 миллиарда рублей.

Ранее с инициативой о выплате неистраченных средств маткапитала выступил Владимир Путин. Он предложил на первое время ограничить эту сумму 10 тысячами рублей.

По его словам, стандартная ситуация, когда люди расходуют основную часть маткапитала, после чего у них остается небольшая сумма, с которой ничего нельзя сделать.

