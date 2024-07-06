"Мой район. Новости": москвичи смогут арендовать городские бассейны под открытым небом

Москвичи смогут арендовать городские бассейны под открытым небом и устроить настоящий праздник. Новая услуга уже доступна на сайте mos.ru в разделе "Лето в парке".

Забронировать площадку, например в парке "Красная Пресня", можно на любую дату. В заявке необходимо указать тип мероприятия. Это может быть день рождение, годовщина, семейное торжество или корпоративная вечеринка.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

