В День семьи, любви и верности в Москве планируют пожениться свыше 450 пар

В еженедельной рубрике "Теле-теле тесто" Москва 24 рассказывает, где и как женятся жители столичного региона. Так, более 450 пар планируют пожениться в Москве в День семьи, любви и верности, 8 июля.

У Шипиловского дворца бракосочетаний удобное расположение рядом с метро и парком Царицыно, где молодожены любят проводить фотосессии, отметила консультант Татьяна Покаместова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.