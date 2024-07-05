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05 июля, 18:00

Общество

В День семьи, любви и верности в Москве планируют пожениться свыше 450 пар

В День семьи, любви и верности в Москве планируют пожениться свыше 450 пар

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В еженедельной рубрике "Теле-теле тесто" Москва 24 рассказывает, где и как женятся жители столичного региона. Так, более 450 пар планируют пожениться в Москве в День семьи, любви и верности, 8 июля.

У Шипиловского дворца бракосочетаний удобное расположение рядом с метро и парком Царицыно, где молодожены любят проводить фотосессии, отметила консультант Татьяна Покаместова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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