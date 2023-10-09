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09 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция закрыла цех по пошиву контрафакта в Москве

"Московский патруль": полиция закрыла цех по пошиву контрафакта в Москве

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Столичные полицейские закрыли цех по пошиву контрафакта. На складе оперативники обнаружили тысячи единиц готовой продукции.

Визит силовиков не удивил трудящихся за швейными машинками. Они спокойно восприняли такое неожиданное завершение рабочего дня. Полицейские обнаружили и изъяли около 1 800 товаров, готовых к продаже, а также 20 швейных машин, прессы для тиснения, клише и лекала. Задержанные были доставлены в территориальные отделы внутренних дел Южного округа столицы.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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