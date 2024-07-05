Сергей Собянин наградил московских медиков

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил государственные и городские награды группе медицинских работников столицы. Награждение прошло в Белом зале мэрии города.



"Поздравляю с прошедшим праздником – Днем медицинского работника, одного из самых главных праздников нашего города и нашей страны, – с заслуженными наградами", – сказал градоначальник.

Всего награды, включая медали Луки Крымского и почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", "Заслуженный врач города Москвы" и "Почетный медицинский работник города Москвы", получили более 40 человек.

Ими были удостоены врачи, медсестры и научные сотрудники крупнейших медицинских больниц, среди которых:



НИИ скорой помощи имени Склифосовского; НИИ неотложной детской хирургии и травматологии; городская клиническая больница имени Боткина; Московский клинический научно-практический центр имени Логинова; Морозовская детская городская клиническая больница; детская городская клиническая больница имени Филатова; многопрофильный клинический центр "Коммунарка"; городская клиническая больница № 15 имени Филатова.

Мэр подчеркнул, что все хотят, чтобы никто никогда не болел, для этого власти занимаются развитием спортивных сооружений, физкультуры и ведут профилактику заболеваний, однако рано или поздно человек все равно попадает в руки медиков, поэтому именно от работников медицинской сферы зависит то, как горожане будут относиться к городу, государству и всему окружающему их.

За последние годы, указал Собянин, была проделана большая работа для повышения качества столичной медицины. Теперь, по его словам, трудно найти больницы, где не проводили реконструкцию, не строили корпуса и не обновляли оборудования.

"Если бы это касалось одной клиники или одной больницы, то, наверное, это было бы не так сложно. Но у нас масштаб огромный, город огромный, и к вам ежегодно приходят посетители – около 100 миллионов посещений в год", – добавил он.

Он подчеркнул, что в следующем году вся поликлиническая сеть города будет на высоком уровне. При этом технологии, связанные с искусственным интеллектом, уже по праву считаются одними из самых лучших в мире.



"Хотя мы не сосредоточены на какую-то элитную группу людей. Мы обслуживаем все население города и как раз направлены на то, чтобы медицинские услуги Москвы были равнодоступны всем, чтобы любой человек пришел и получил качественные услуги здравоохранения", – объяснил он.

Ранее Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства выдающимся жителям города. На одну номинацию было подано почти 100 заявок, поэтому у жюри был огромный выбор из множества проектов. Однако, уточнял мэр, мало построить миллионы квадратных метров жилья, нужно соблюдать особые требования к облику сооружений.

