Московский дворец пионеров проведет праздник в честь Дня семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский дворец пионеров станет одной из площадок празднования Дня семьи, любви и верности, рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она напомнила, что городские власти уделяют большое внимание поддержке семей. Так, в семьях москвичей воспитываются более 2,3 миллиона детей. В том числе для них во дворце с 6 по 7 июля организуют масштабный фестиваль "Смешанная смена".

"Выбор места символичен: за годы своей деятельности дворец стал олицетворением эпохи для нескольких поколений, и сегодня он продолжает быть любимым местом детей и взрослых", – сказала она.

Так, возле входной группы разместят шатры-мастерские, где пройдут мастер-классы для детей, а в зале второго корпуса откроется семейный лекторий.

"Здесь пройдут встречи со специалистами и лекции в области здорового образа жизни, педагогики, психологии", – объяснила Ракова.

Кроме того, юные москвичи смогут встретиться с Героем России, космонавтом Сергеем Корсаковым.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что День семьи, любви и верности также отпразднуют в музее-заповеднике "Царицыно". Мероприятия начнутся в 12 часов 6 июля, а продолжатся до 22 часов.

