21 июня, 13:19Спорт
Эксперт Ульмасбаева: йога улучшает психоэмоциональное состояние
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Регулярные занятия йогой помогают изучить тело, восполнить недостаток физической активности и наладить психоэмоциональное состояние, однако очень важно не ошибиться с выбором наставника. Об этом Москве 24 рассказала преподаватель йоги с 30-летним стажем Елена Ульмасбаева.
21 июня отмечается Международный день йоги. По словам эксперта, в целом практики помогают понять свое тело и особенности его работы. В частности, включаются мышцы, которые почти не напрягаются в повседневной жизни. И наоборот – расслабляются те, которые задействованы чаще остальных.
Кроме улучшения работы опорно-двигательного аппарата, йога положительно влияет и на нервную систему: Ульмасбаева объяснила, что во время духовных практик вовлеченность человека повышается и он может качественно работать над своим внутренним состоянием, учась сосредотачиваться на нем.
Однако специалист подчеркнула, что, безусловно, решить с помощью йоги любую проблему со здоровьем нельзя и многое зависит от ее сложности. Поэтому крайне важно не только выбрать подходящее под личные запросы направление, но и наставника. Ориентироваться она посоветовала на образование учителя и опыт его работы. В противном случае организму можно серьезно навредить, предупредила эксперт.
Ранее сообщалось, что в московских парках начались традиционные бесплатные занятия йогой: в этом году они продлятся до конца лета. На выбор доступно 10 направлений – от хатха-йоги до инсайд-флоу. В частности, каждую неделю в столичных парках проходят 55 бесплатных занятий, а в целом в проекте участвуют 19 площадок по всему городу.