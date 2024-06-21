Эксперт Ульмасбаева: йога улучшает психоэмоциональное состояние

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Регулярные занятия йогой помогают изучить тело, восполнить недостаток физической активности и наладить психоэмоциональное состояние, однако очень важно не ошибиться с выбором наставника. Об этом Москве 24 рассказала преподаватель йоги с 30-летним стажем Елена Ульмасбаева.

21 июня отмечается Международный день йоги. По словам эксперта, в целом практики помогают понять свое тело и особенности его работы. В частности, включаются мышцы, которые почти не напрягаются в повседневной жизни. И наоборот – расслабляются те, которые задействованы чаще остальных.



Елена Ульмасбаева преподаватель йоги Таким образом тело балансирует, движения становятся более физиологичными, правильными. Также благодаря йоге человек восполняет недостаток физической активности, что делает организм более здоровым.

Кроме улучшения работы опорно-двигательного аппарата, йога положительно влияет и на нервную систему: Ульмасбаева объяснила, что во время духовных практик вовлеченность человека повышается и он может качественно работать над своим внутренним состоянием, учась сосредотачиваться на нем.

Однако специалист подчеркнула, что, безусловно, решить с помощью йоги любую проблему со здоровьем нельзя и многое зависит от ее сложности. Поэтому крайне важно не только выбрать подходящее под личные запросы направление, но и наставника. Ориентироваться она посоветовала на образование учителя и опыт его работы. В противном случае организму можно серьезно навредить, предупредила эксперт.

Ранее сообщалось, что в московских парках начались традиционные бесплатные занятия йогой: в этом году они продлятся до конца лета. На выбор доступно 10 направлений – от хатха-йоги до инсайд-флоу. В частности, каждую неделю в столичных парках проходят 55 бесплатных занятий, а в целом в проекте участвуют 19 площадок по всему городу.