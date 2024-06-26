"Безопасный город": спасатели провели учебно-тренировочный сбор волонтеров

Оказавшись на природе, житель мегаполиса не всегда может сориентироваться на местности. Тогда к нему на помощь приходят спасатели и волонтеры, принимающие участие в поисковой операции.

В ходе учебно-тренировочного сбора добровольцев, как и при реальной спасательной операции, процесс начинается с создания штаба. В пункте управления определяется зона поиска, которую разбивают на секторы.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

