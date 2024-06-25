"Известия": боевики в Дагестане изначально хотели убить священника Котельникова

Фото: телеграм-канал "Следком"

Боевики, совершившие нападение на религиозные здания в Дагестане, изначально хотели убить священника Николая Котельникова. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на переписку террористов.

Также в качестве целей были определены синагога и православные храмы. Источник в правоохранительных органах утверждает, что помогавшие в организации терактов могут оставаться на свободе.

"Не исключено, что на свободе остались как минимум сочувствующие и те, кто был вовлечен в обеспечение теракта, в том числе снабжал террористов оружием. Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца", – уточнил он.

Боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале 23 июня. Также террористы подвергли обстрелу пост ДПС.

В результате вооруженного нападения погибли 20 человек. Среди погибших – 15 правоохранителей, включая начальника Отдела МВД по городу Дагестанские Огни, православный священник и гражданские лица. Причастных к терактам боевиков ликвидировали.

Семьи погибших при терактах в Дагестане получат по 1 миллиону рублей.

