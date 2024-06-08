Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 09:15

Новости

Новости региона: двух пропавших в Свердловской области детей нашли живыми

Новости региона: двух пропавших в Свердловской области детей нашли живыми

Спасатели МЧС ликвидировали лесной пожар в Ростовской области

Новости регионов: ДТП с участием двух автомобилей произошло в Ростовской области

Подъезд дома обрушился в Луганске после обстрела со стороны Украины

Новости регионов: режим ЧС из-за пожаров объявили в четырех российских регионах

Новости регионов: газовый баллон взорвался на крыше жилого дома в Магадане

Новости регионов: дороги Нижнего Тагила затопило после проливных дождей

Вице-премьер Чернышенко анонсировал выдачу электронных дипломов о высшем образовании

Новости регионов: взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Магадане

Новости регионов: автобус с вахтовиками попал в ДТП в Забайкальском крае

В Свердловской области на четвертый день поисков нашли живыми пропавших в лесу мальчика и девочку 11 и 13 лет соответственно. Сейчас их эвакуируют из леса, позже передадут медикам. Вику и Гришу искали волонтеры, сотрудники МЧС и Росгвардии – всего более 600 человек. Было задействовано почти 100 единиц техники. Ребята вместе со своим 67-летним дедушкой и двумя собаками пошли на рыбалку.

Между тем спасатели МЧС нашли пропавшего в Сочи туриста, пропавшего в горах несколько дней назад. Тогда об исчезновении сообщила его девушка. По ее словам, молодой человек ушел в лес и перестал выходить на связь. В поисках участвовали 62 специалиста. Пришлось задействовать вертолет. В итоге мужчину обнаружили на хребте Алек. У него была черепно-мозговая травма. Спасатели передали его врачам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика