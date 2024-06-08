Новости региона: двух пропавших в Свердловской области детей нашли живыми

В Свердловской области на четвертый день поисков нашли живыми пропавших в лесу мальчика и девочку 11 и 13 лет соответственно. Сейчас их эвакуируют из леса, позже передадут медикам. Вику и Гришу искали волонтеры, сотрудники МЧС и Росгвардии – всего более 600 человек. Было задействовано почти 100 единиц техники. Ребята вместе со своим 67-летним дедушкой и двумя собаками пошли на рыбалку.

Между тем спасатели МЧС нашли пропавшего в Сочи туриста, пропавшего в горах несколько дней назад. Тогда об исчезновении сообщила его девушка. По ее словам, молодой человек ушел в лес и перестал выходить на связь. В поисках участвовали 62 специалиста. Пришлось задействовать вертолет. В итоге мужчину обнаружили на хребте Алек. У него была черепно-мозговая травма. Спасатели передали его врачам.

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