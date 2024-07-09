Собянин: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новые квартиры по программе реновации на юге столицы получили 12,7 тысячи москвичей. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что на юге города в программу включены 378 домов, в которых проживают 82,3 тысячи человек. Для строительства новых зданий подобрана 61 стартовая площадка. Сейчас в ЮАО 27 домов введены в эксплуатацию и переданы под заселение, еще 32 находятся на стадии проектирования и строительства, уточнил Собянин.

Кроме того, продолжил градоначальник, для удобства горожан развивается социнфраструктура. Так, в Бирюлеве Западном планируется построить образовательный комплекс на 1 550 мест, в Царицыне – школу на 900 учащихся, в Нагатинском Затоне – образовательный комплекс на 570 мест, в Даниловском районе – детский сад на 500 воспитанников и школу на 975 учеников.

Также в Чертанове Северном уже построен учебный корпус на 300 мест, а в районе Нагатино-Садовники на территории технопарка "ЗИЛ" заканчивается возведение инженерного корпуса с физкультурно-оздоровительными помещениями, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что с начала реновации в Москве под заселение передали 307 жилых комплексов, в которых насчитывается порядка 76 тысяч квартир. В общей сложности для строительства новых домов столичные власти выбрали 623 площадки, на которых появится около 10,2 миллиона квадратных метров жилья. С августа 2017 года по настоящее время правообладателями новых квартир стали свыше 145 тысяч горожан, в процессе переезда находятся еще 18 тысяч жителей.

