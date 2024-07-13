Собянин: более 90 музейных и выставочных площадок участвуют в "Московской музейной неделе"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 90 городских музейных и выставочных площадок участвуют в "Московской музейной неделе", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, речь идет об одной из самых популярных культурных акций столицы. В рамках нее все желающие могут бесплатно посещать экспозиции каждую третью неделю месяца.



В этом году самыми востребованными площадками стали музей-заповедник "Царицыно", музей-усадьба Кусково и Музей космонавтики.

В "Царицыно" в рамках проекта "В поисках народного искусства" представлены работы ремесленников, национальные костюмы и другие предметы русской культуры. В музей-усадьбе Кусково работает выставка, посвященная 100-летию Музея керамики.



В Музее космонавтики можно познакомиться с экспозицией "Космос под увеличительным стеклом" и увидеть марки, выпущенные с 1951 по 1984 годы.



Следующая "Московская музейная неделя" пройдет с 15 по 21 июля, напомнил Собянин.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина запустил акцию "Импрессионисты вместо жары", в рамках которой вход в Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков будет бесплатным в самые жаркие часы.

Возможность бесплатно посетить постоянную экспозицию галереи будет с 11 по 21 июля с 12:00 до 16:00. В прохладных залах музея можно будет увидеть картины Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега и другие произведения. Бесплатные билеты доступны для оформления только на сайте Пушкинского музея.