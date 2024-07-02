Более 200 бесплатных экскурсий пройдет в Москве

Фото: пресс-служба АНО Мой район

Второй этап цикла экскурсий в рамках программы "Мой район" стартует в Москве. Для горожан и туристов организуют 230 тематических прогулок с 10 июля по 30 октября, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Опытные гиды проведут москвичей и туристов почти по 100 маршрутам. Причем 40 из них представят впервые. Всего в 2024 году такие познавательные прогулки пройдут в 77 районах города: Таганском, Бабушкинском, Можайском, Пресненском, Вешняках, Хорошёво-Мнёвниках, Раменках и многих других", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Одна из новых прогулок проходит через Бирюлевский дендропарк. Здесь жители и гости столицы могут увидеть веймутовы сосны или рощу сакуры.

Также в рамках экскурсий посетителей приглашают побывать в Раменках и поселении Троицкое-Голенищево. Им расскажут об истории студии "Мосфильм", предложат прогуляться вдоль улиц Мосфильмовской, Пырьева и Довженко, посетить аллею, посвященную звездам отечественного кинематографа, и другое.

Во время прогулки по Богородскому району можно будет увидеть храм Спаса Преображения и улицу, где рос советский вратарь Лев Яшин.

"Экскурсии охватывают разные районы: от Северного Медведкова до Теплого Стана, от Крылатского до Бирюлева Восточного. Каждый из них богат историей, наследием и архитектурными шедеврами, которые нужно уметь разглядеть", – подчеркнул один из организаторов мероприятия Евгений Степанов.

Ранее департамент культурного наследия опубликовал тематический экскурсионный маршрут, посвященный юбилею Новодевичьего монастыря. Прогулка включает 10 мест, среди которых башни монастыря, Преображенская, Амвросиевская и Успенская церкви, колокольня, Смоленский собор, а также часовня-усыпальница известной в России семьи предпринимателей Прохоровых.

