Пушкинский музей запустил акцию "Импрессионисты вместо жары"

Фото: телеграм-канал "Пушкинский музей"

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина проводит акцию "Импрессионисты вместо жары", в рамках которой вход в Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков будет бесплатным в самые жаркие часы, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Возможность бесплатно посетить постоянную экспозицию галереи будет с 11 по 21 июля с 12:00 до 16:00.

В прохладных залах музея можно будет увидеть картины Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега и другие произведения. Бесплатные билеты доступны для оформления только на сайте Пушкинского музея.

Храм Василия Блаженного 12 июля предоставит скидку в размере 50% на посещение собора в честь его 463-летия. Для гостей и жителей столицы подготовят праздничную программу мероприятий, включая различные мастер-классы, которые входят в стоимость билета. При этом экскурсии и музейные занятия будут также доступны для москвичей с 50% скидкой, а квест и игротеку проведут бесплатно.