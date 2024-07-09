Храм Василия Блаженного предоставит скидку на посещение 12 июля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Храм Василия Блаженного 12 июля предоставит скидку в размере 50% на посещение собора в честь его 463-летия. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

В сообщении отметили, что для гостей и жителей столицы подготовят праздничную программу мероприятий, включая различные мастер-классы, которые входят в стоимость билета. При этом экскурсии и музейные занятия будут также доступны для москвичей с 50% скидкой, а квест и игротеку проведут бесплатно.

Покровский музей-собор будет открыт для посетителей 12 июля с 13:00 до 20:00 (территория и кассы – до 19:15).

Недавно на Гоголевском бульваре открылась выставка фотографий Главархива, посвященная семейной жизни знаменитых москвичей. Экспозиция приурочена к Году семьи и посвящена инициативам города по поддержке детей и родителей. Работать она будет до 8 августа.

На выставке представлены фотографии известных родителей со своими детьми, а также и простые советские семьи. Так, Главархив представил редкие снимки в домашней обстановке хоккеиста Валерия Харламова, хирурга Александра Вишневского, артиста Марка Бернеса, модельера Вячеслава Зайцева и других знаменитостей.

