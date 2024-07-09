Главархив представил выставку семейных фотографий известных москвичей

Инженер радиоотряда А.Г. Рикач с дочерью-студенткой Наташей во время приема сигналов искусственного спутника Земли у домашнего радиоприемника. Фото: А. Сергеев-Васильев. 1957 год. Главархив Москвы

Выставка фотографий Главархива, посвященная семейной жизни знаменитых москвичей, открылась на Гоголевском бульваре, передает портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция приурочена к Году семьи и посвящена инициативам города по поддержке детей и родителей, работать выставка будет до 8 августа.

"Наша новая уличная выставка – отличный способ коротко напомнить о тех возможностях, которые доступны для детей и родителей. А фотографии из фондов Главархива позволяют увидеть трогательные моменты жизни советских семей", – заявил начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

На выставке представлены фотографии известных родителей со своими детьми, а также и простые советские семьи. Так, Главархив представит редкие снимки в домашней обстановке хоккеиста Валерия Харламова, хирурга Александра Вишневского, артиста Марка Бернеса, модельера Вячеслава Зайцева и других знаменитостей.

На информационных стендах для посетителей фотовыставки будет представлена информация о программах обучения в профильных классах и колледжах столицы, благоустройстве территорий образовательных учреждений, внешкольном досуге для учащихся, подарках в роддомах для новорожденных и других программах поддержки семей со стороны Москвы.

Ранее Главархив опубликовал книгу "Москва долголетняя" с воспоминаниями москвичей о событиях и людях ХХ века. Как уточнила заммэра Анастасия Ракова, в сборник вошли порядка 100 произведений 51 участника проекта "Московское долголетие". Авторы рассказали о своем детстве, праздниках и знаковых событиях прошлого века, в том числе о первом полете человека в космос.

