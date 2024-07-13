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13 июля, 17:30

Культура

Выставка о современной клубной культуре открылась в центре "Зотов"

Выставка о современной клубной культуре открылась в центре "Зотов"

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Выставка "Добро пожаловать в клуб" открылась в центре "Зотов". Она посвящена становлению клубной культуры и ее связи с конструктивистским наследием.

Куратор выставки Мария Качалова рассказала, что организаторы нашли связь в возникновении современных ночных клубов на бывших промышленных территориях и предложили студентам спроектировать их объекты на трех индустриальных площадках с ярко-выраженным характером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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