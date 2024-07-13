13 июля, 17:30Культура
Выставка о современной клубной культуре открылась в центре "Зотов"
Выставка "Добро пожаловать в клуб" открылась в центре "Зотов". Она посвящена становлению клубной культуры и ее связи с конструктивистским наследием.
Куратор выставки Мария Качалова рассказала, что организаторы нашли связь в возникновении современных ночных клубов на бывших промышленных территориях и предложили студентам спроектировать их объекты на трех индустриальных площадках с ярко-выраженным характером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.