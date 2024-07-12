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12 июля, 14:30

Культура

Кинорежиссер Павел Лунгин рассказал о связи литературы с кинематографом

Кинорежиссер Павел Лунгин рассказал о связи литературы с кинематографом

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По словам кинорежиссера, сценариста, продюсера и народного артиста России Павла Лунгина, из литературы можно сделать спектакль, а из спектакля – фильм, и наоборот.

Он заявил, что снять кино можно также и по сценарию песни. В качестве примера Лунгин привел композицию "Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела".

Большое интервью с Павлом Лунгиным выйдет в пятницу, 12 июля, в эфире телеканала Москва 24.

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