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10 июля, 08:15

Культура

"Звезды советского экрана": Николай Трофимов

"Звезды советского экрана": Николай Трофимов

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Сентябрь 1968 года. В тот сезон советские кинематографисты порадовали зрителей дюжиной картин самых разных жанров. Любителям кино приходилось раскупать все номера журнала "Советский экран", чтобы быть в курсе новостей отечественного кинопроката. В свежем номере главного в стране издания о кино среди прочих материалов была опубликована статья о съемках нового военного фильма "На пути в Берлин", где свою первую главную роль сыграл популярный и любимый публикой ленинградский актер Николай Трофимов.

За какую дерзкую выходку Николаю Трофимову поставили в театральном институте зачет "автоматом"? Как Трофимов придумал знаменитый эпизод с полковником милиции из комедии "Бриллиантовая рука"? Как он дрессировал слона? Какая болезнь мешала ему работать на сцене и в кадре? И какую роль артист мечтал сыграть всю жизнь?

Об этом в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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