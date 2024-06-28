В выходные на набережных пройдут мероприятия главного летнего фестиваля Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более чем на 600 площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" для горожан организованы кинопоказы, мастер-классы, танцы и игры, а на набережных пройдут развивающие мастер-классы для юных москвичей и гостей столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комитет по туризму города.

У Большого городского пруда в Зеленограде желающие смогут раскрасить панаму для жаркого лета на мастер-классе "Лето в шляпе". В "Лужниках" для любителей зарядки пройдет занятие "Спортивный импульс", в программу которого войдут упражнения на развитие всех групп мышц.

На набережной Нагатинского затона пройдет творческое занятие по живописи "Солнечное лето", а на Краснопресненской набережной на мастер-классе "Набережная мечты" расскажут о коллажных техниках.

Ранее сообщалось, что 13 июля в Зеленом театре на ВДНХ состоится премьера музыкального спектакля-комикса "Приключения Петрова и Васечкина", основанного на легендарной истории двух закадычных друзей. В проекте также принимают участие ученики студии творческого развития "Поколение Оперение" – подростки, которые занимаются в студии, участники совместного благотворительного проекта МХТ имени А. П. Чехова и Благотворительного фонда Константина Хабенского "Поколение Маугли".