Народный артист РФ Клюквин рассказал о профессиональных навыках актера

Народный артист РФ Александр Клюквин рассказал о профессиональных навыках, которые помогают ему успешно работать в кино, театре, а также актером дубляжа.

По его словам, артист воспринимает навыки как инструменты. И если этих инструментов много, то и работать актер может в разных направлениях и ипостасях.

Большое интервью с народным артистом России Александром Клюквиным выйдет в среду, 10 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

