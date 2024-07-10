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10 июля, 11:30

Культура

Народный артист РФ Клюквин рассказал о профессиональных навыках актера

Народный артист РФ Клюквин рассказал о профессиональных навыках актера

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Народный артист РФ Александр Клюквин рассказал о профессиональных навыках, которые помогают ему успешно работать в кино, театре, а также актером дубляжа.

По его словам, артист воспринимает навыки как инструменты. И если этих инструментов много, то и работать актер может в разных направлениях и ипостасях.

Большое интервью с народным артистом России Александром Клюквиным выйдет в среду, 10 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

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