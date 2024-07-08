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08 июля, 16:45

Культура

Актер Яременко рассказал о том, как полюбить роль, если изначально в ней себя не видишь

Актер Яременко рассказал о том, как полюбить роль, если изначально в ней себя не видишь

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Заслуженный артист России Валерий Яременко рассказал о том, как полюбить роль, если изначально в ней себя не видишь. По его словам, в театре очень важен человеческий фактор. Актер признался, что в моменты, когда он отказывался от ролей, его убеждали принять другое решение коллеги и друзья.

Большое интервью с Валерием Яременко выйдет в понедельник, 8 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

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