Актер Яременко рассказал о том, как полюбить роль, если изначально в ней себя не видишь

Заслуженный артист России Валерий Яременко рассказал о том, как полюбить роль, если изначально в ней себя не видишь. По его словам, в театре очень важен человеческий фактор. Актер признался, что в моменты, когда он отказывался от ролей, его убеждали принять другое решение коллеги и друзья.

Большое интервью с Валерием Яременко выйдет в понедельник, 8 июля, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

