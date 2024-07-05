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05 июля, 08:10

Культура

"Звезды советского экрана": артисты балета в лучших советских фильмах

"Звезды советского экрана": артисты балета в лучших советских фильмах

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Сентябрь 1974 года. На развороте свежего выпуска журнала "Советский экран" редакция задается вопросом: "Балет?" – и сама себе отвечает: "Нет, драма!" Это статья о драматических актрисах, пришедших в кино не из театральной мастерской, а из балетного класса.

Как Наталья Аринбасарова оказалась в кино по ошибке? Что было не так с голосом у Натальи Седых? Как Иннокентий Смоктуновский выручил Людмилу Савельеву на пробах "Войны и мира"? Кого из великих модельеров вдохновляла Майя Плисецкая? По какой причине Галина Беляева постоянно сбегала со съемочной площадки фильма "Ах, водевиль, водевиль..."?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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