"Мой район. Новости": в столице открылся новый сезон фестиваля "Московское чаепитие"

Театрализованные представления, посвященные культуре чаепития XVIII, XIX и XX веков, будут проходить каждую пятницу, субботу и воскресенье с 12:00 и до 21:00 на Тверской площади в рамках фестиваля "Московское чаепитие"

С 1 июля по 15 сентября для гостей будут проводить мастер-классы по историческим танцам. Также пройдет спектакль, посвященный традициям московского чаепития. Помимо этого, на площадке можно будет приобрести фирменные сувениры "Московского чаепития", в том числе и фирменный красно-золотой сервиз с достопримечательностями столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

