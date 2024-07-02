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02 июля, 07:15

Транспорт

Новая велодорожка в центре Москвы сократит время в пути по нескольким направлениям

Новая велодорожка в центре Москвы сократит время в пути по нескольким направлениям

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На Цветном бульваре появилась новая велополоса. Благодаря ей москвичи смогут добраться от Садового кольца до Бульварного за три минуты, от станции метро "Достоевская" до Большого театра – меньше чем за 15 минут, а путь от Белорусского вокзала до Чистых прудов сократится на семь минут.

Новая велодорожка не только дополняет уже сделанные, но и замыкает длинный маршрут по центру Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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