"Сити": новые сериалы, вышедшие в РФ в конце июня

Команда "Сити" сделала подборку новых сериалов, которые появились в конце июня. Так, можно посмотреть историческую драму "Чистые" с Федором Бондарчуком и Викторией Исаковой. Создатели сериала сделали историю о куртизанках Петербурга начала ХХ века.

Также вышел сериал "Калимба". Сюжет разворачивается вокруг психиатра, который запирает в бункере восемь человек – это преступники и их жертвы.

Еще можно посмотреть криминальную комедию "На автомате" и "Убойный отпуск". Подробнее – в программе "Сити".

