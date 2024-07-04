"Звезды советского экрана": "Алые паруса"

В феврале 1961 года журнал "Советский экран" опубликовал статью о съемках нового фильма "Алые паруса", премьера которого должна была состояться через несколько месяцев. В февральском выпуске издания были цветные фотографии, на которых внимательные читатели узнали в главном герое восходящую звезду Василия Ланового. Была напечатана в материале и фотография исполнительницы главной женской роли – юной Анастасии Вертинской. Она еще училась в школе и снималась впервые в кино.

Как получилось, что исполнительницу роли Ассоль – Анастасию Вертинскую – нашли прямо на улице? Как режиссер фильма "Алые паруса" перехитрил худсовет и причем тут политические взгляды капитана Грея? Как Василий Лановой повторил романтический поступок капитана Грэя в реальной жизни? Что спасали во время шторма члены съемочной группы? Что смастерили моряки из красного полотнища алых парусов после съемок фильма?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

