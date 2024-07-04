Температура воздуха в Москве 4 июня превысит 30 градусов

Аномальная жара не уходит из Москвы, температура воздуха 4 июня превысит тридцатиградусную отметку. Синоптики советуют жителям центрального региона уделять максимальное внимание своему здоровью, пить больше воды и не проводить много времени на солнце.

Накануне, 3 июня, также было очень жарко, но уже после заката на город обрушилась гроза. В небе сверкали молнии, сильный ветер валил деревья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

