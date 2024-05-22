Совфед одобрил закон об открытом реестре должников по алиментам

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Совет Федерации РФ одобрил закон о создании в стране отдельного открытого реестра должников по алиментным обязательствам.

Изменения внесут в закон "Об исполнительном производстве". Согласно им, в реестр войдут данные о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или совершеннолетних и недееспособных детей, а также нетрудоспособных родителей.

Кроме того, в реестр попадут неплательщики алиментов, объявленные судебными приставами в розыск.

До этого Госдума приняла правительственный закон об открытом реестре неплательщиков алиментов. Согласно данным Минюста, должниками могут оказаться около 144 тысяч мужчин и женщин в России. Попавшие в черный список родители будут числиться в нем до тех пор, пока не выплатят долги.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что алименты на ребенка с отца-неплательщика можно взыскать через суд. Эксперт уточнила, что в случае, если мать обращается в инстанцию только с просьбой принудить отца детей к переводу денежных средств на их содержание, ей необходимо направиться к мировому судье по месту жительства должника.