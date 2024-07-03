Московский зоопарк оборудовал укрытия от жары для животных

Некоторые обитатели Московского зоопарка хорошо приспособлены к высоким температурам – верблюды, овцебыки, волки и многие другие могут побыть какое-то время на солнце, а потом, когда им станет некомфортно, уйти в тень.

Однако есть животные, которым жару переносить сложнее. Но вольеры всех подопечных сконструированы так, что в них всегда есть прохладное место, которое не видят посетители. Кроме того, многие вольеры оборудованы системами орошения и кондиционирования.

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