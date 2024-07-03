ЛДПР предложила не наказывать за опоздание на работу из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работодатель не должен применять дисциплинарные взыскания за опоздания на работу из-за жары и других тяжелых погодных условий. Соответствующий законопроект планирует внести в ГД группа депутатов от ЛДПР.

Предполагается, что критерии подобной погоды и список других экстремальных случаев должно установить правительство страны. Однако в пресс-службе партии призвали включить сюда метель, сильный гололед, ливень, шторм и жаркую погоду свыше 28,5 градуса.

Там заявили, что уже при температуре свыше 28 градусов погода негативно влияет на самочувствие и работоспособность людей, а также напомнили о недавнем сильном ветре в Москве и Санкт-Петербурге, граде в Ярославле и сильной жаре в российских регионах.

"Мы считаем справедливым защитить работников от дисциплинарных взысканий в случае опоздания из-за тяжелых погодных условий, поэтому подготовили необходимые поправки в Трудовой кодекс", – цитирует РИА Новости главу ЛДПР Леонида Слуцкого.

За минувший вторник, 2 июля, температурные рекорды были зафиксированы в 40 населенных пунктах, включая 9 региональных центров РФ, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня (3 июля. – Прим. ред.) "язык" тепла будет ориентирован из Донбасса через Черноземье, Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Пермский край и Средний Урал, а значит, в этих регионах возможны новые температурные рекорды", – написал он в своем телеграм-канале.

Так, рекордную жару зафиксировали в Москве, Твери, Брянске, Владимире, Туле, Вологде, Владивостоке, Симферополе и Запорожье. Также рекорды суточной температуры обновили в подмосковных Коломне и Можайске, Вязьме, Ялте, Мариуполе и многих других городах.

В свою очередь, диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что употребление мороженого в жару поможет лишь временно утолить потребность в углеводах и жирах, но вскоре человек снова захочет есть. Это, по ее словам, запускает выработку инсулина, из-за чего нарушается углеводный и жировой баланс.



"Такое насыщение не держится долго", – рассказала она в беседе с News.ru.

Летом могут перегреваться не только люди, но и смартфоны, что может привести к неисправностям в работе устройств, предупредила руководитель отдела телефонии одной из розничных сетей Наталья Голицына.

Эксперт в беседе с "Газетой.ру" призвала защищать телефон от прямых солнечных лучей при помощи специальных чехлов-охладителей с кулерами, либо делать перерывы в его использовании, если человек находится под открытом небом.

Она же призвала отказаться от потребляющих много энергии приложений, включая игры, программы для обработки видео или камеру, так как они ускоряют нагрев смартфона. Также Голицына посоветовала временно отказаться от защитных аксессуаров, чтобы улучшить естественный отвод тепла.

Накануне, 2 июля, столбики термометров в столице достигли 32 градусов, побив рекорд тепла 1890 года. Такие показания были зафиксированы на метеостанции ВДНХ. Ожидается, что днем 3-го числа температура может достигнуть 34 градусов.

