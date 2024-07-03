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Новости

03 июля, 11:30

Новости

Новости регионов: в Крыму сотрудники Госавтоинспекции исполнили мечту 8-летнего мальчика

Новости регионов: в Крыму сотрудники Госавтоинспекции исполнили мечту 8-летнего мальчика

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В Крыму в преддверии профессионального праздника сотрудников Госавтоинспекции стражи правопорядка провели экскурсию для 8-летнего Эммануила, который с детства мечтает стать инспектором ДПС. Он часто ходит в полицейской форме, а своим друзьям нередко рассказывает о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В качестве памятного подарка ребенку вручили жезл и яркие световозвращающие значки.

В Омской области жителям пришлось спасать овец, которые забрались на крышу сеновала. Для этого хозяин забрался на крышу и стал бросать в животных камни, чтобы они спрыгивали на землю. В итоге все овцы вернулись в загон и никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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