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03 июля, 18:15

Происшествия

Дерево упало на машину из-за сильного ливня и ветра в Москве

Дерево упало на машину из-за сильного ливня и ветра в Москве

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Днем 3 июля Москву накрыл сильный дождь. В некоторых районах из-за усиления порывов ветра повалило деревья.

Например, в 1-м Хорошёвском проезде из-за упавшего дерева машина получила повреждения. Судя по присланным от телезрителей кадрам, много веток упало на проезжую часть. Они перегородили путь автомобилям.

Специалисты сейчас пытаются устранить последствия неблагоприятных погодных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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