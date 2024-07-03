Дерево упало на машину из-за сильного ливня и ветра в Москве

Днем 3 июля Москву накрыл сильный дождь. В некоторых районах из-за усиления порывов ветра повалило деревья.

Например, в 1-м Хорошёвском проезде из-за упавшего дерева машина получила повреждения. Судя по присланным от телезрителей кадрам, много веток упало на проезжую часть. Они перегородили путь автомобилям.

Специалисты сейчас пытаются устранить последствия неблагоприятных погодных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

