Климатолог Терешонок допустил возникновение торнадо в Москве в ближайшие дни

В России могут участиться случаи возникновения торнадо, предупредили ученые. И Москва, по их словам, в этом плане не является исключением. Рассказываем, какие еще погодные аномалии могут стать нормой в столичном регионе и как повлиять на эти климатические изменения.

Разгул стихии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Количество возникающих торнадо может возрасти в России на фоне глобального потепления, заявили опрошенные РБК ученые. При этом ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева подчеркнула, что в конце весны подобные явления ожидались и в столичном регионе.





Мария Ананичева ведущий научный сотрудник Института географии РАН Аномально жаркая погода (в Москве. – Прим. ред.) в мае этого года могла бы породить торнадо, но этого не произошло. Москва – мегаполис и сама влияет на погодные явления, поэтому в Московской области вероятность торнадо несколько выше.

В то же время торнадо продолжает оставаться редким явлением для столичного региона, рассказал кандидат физико-математических наук, замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский. По его словам, в Москве и области формируется 7,5 смерча разных категорий в год. Причем только около двух из них достигают скорости 50 метров в секунду. Тогда как во всей России происходит порядка 300 подобных явлений год, и лишь примерно 30–50 из них способны нанести серьезный ущерб.



Самый разрушительный смерч в Москве случился 29 июня 1904 года. Он возник в Тульской губернии, прошел над восточными окраинами столицы и уничтожил постройки в Лефортове и Сокольниках, а также нескольких пригородных деревнях. Ранения, по официальным данным, получили больше 800 человек.



Серия мощных смерчей наблюдалась в российских регионах и в минувшие выходные. В частности, сильный вихрь образовался в Абзелиловском районе Башкирии 8 июня.

По данным ГУ МЧС по региону, тогда всего за 10 минут снесло восемь железобетонных столбов, сорвало обшивку и информационный стенд на заправке. Вместе с тем были повреждены линии электропередачи, две машины, а также дорожные знаки. При этом люди не пострадали.

Кроме того, восемь поселков осталось без света из-за торнадо в Агаповском районе Челябинской области. На данный момент электроснабжение уже восстановлено, сообщили в ПАО "Россети Урал".



Москва внутри воронки?

Фото: РИА Новости/Рамиль Нуриев

Климатолог и метеоролог Николай Терешонок в беседе с Москвой 24 допустил, что количество смерчей в конечном итоге вырастет и в столице. Причем это может произойти не через 10 или 50 лет, а уже в ближайшее время из-за сильной жары.





Николай Терешонок климатолог и метеоролог Смерчи появляются в основном в теплые периоды, когда холодные воздушные массы резко вторгаются в жару. Получается, они возникают при возрастании температуры в тропосфере и энергетики в атмосфере. Поэтому смерчи могут появиться в нашем регионе уже в ближайшие дни. И это, безусловно, опасно.

По словам эксперта, помимо смерчей, в столичном регионе могут участиться и другие аномалии. Смена жары и ливней – тоже признак глобального потепления и изменения климата, подчеркнул Терешонок.

"Если частота и интенсивность дождей приблизительно равна климатическим нормам, то это не аномалия. А вот недавний ливень в Москве, когда выпало около 60 миллиметров осадков, можно считать серьезным отклонением", – отметил метеоролог.

Аномалией специалист назвал и майскую жару, которая установилась в Москве. Это тоже тренд на рост тепла, подчеркнул он.





Николай Терешонок климатолог и метеоролог У нас уже учащаются засухи и чрезвычайная пожароопасность, которые периодически сменяются обильными ливнями и сильными ветрами. Это не говорит о том, что у нас будут тропики, но климатические условия точно изменятся.

По словам специалиста, решить проблему можно только на глобальном уровне и мировое сообщество должно заняться этим уже сегодня. В частности, он обратил внимание, что атмосфера постоянно перенасыщается выбросами углеродов. Первым шагом к решению этой проблемы мог бы стать массовый переход человечества на альтернативные источники энергии в транспорте. Тогда количество вредных выбросов уже бы заметно сократилось, заключил Терешонок.

