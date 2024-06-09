Синоптик Тишковец: тропический "мегаливень" обрушится на Москву в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Около 130% от месячной нормы осадков выпадет на следующей неделе за пять суток в Москве, при этом лимит будет перевыполнен во вторник, 11 июня, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Как отметил специалист, в понедельник, 10 июня, в столице ожидается не более 6 миллиметров дождя, а 11-го числа – 21 миллиметр.

"В среду (12 июня. – Прим. ред.) ожидается залповый "мегаливень" интенсивностью до 41 миллиметра, что составляет половину всей июньской нормы. В этот день пик тропических ливней и сильных гроз с градом придется на период с 15:00 до 21:00, когда очень вероятными будут серьезные подтопления", – уточнил Тишковец.

По его словам, в День России побьется предыдущий суточный рекорд осадков – 34,1 миллиметра, зафиксированный в 1995 году. При этом в четверг, 13 июня, в осадкомер еще попадет 19 миллиметров, а в пятницу, 12 июня, – 11 миллиметров.

Синоптик добавил, что с вечера 10 июня и до утра 11 июня ожидается умеренная магнитная буря.

До этого 68% месячной нормы осадков было зафиксировано 3 июня, по словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса. В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что ожидаемые в столице дожди связаны с циклонической ложбиной, за счет этого идет развитие кучево-дождевой облачности.