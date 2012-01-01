Синоптик Шувалов назвал причину дождливой недели в Москве

Жителей столицы предупредили о том, что на неделе с 3 июня прогнозируется дождливая погода. По словам синоптиков, только за пять рабочих дней на город выльется 65% от месячной нормы осадков. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, может ли весь июнь оказаться "мокрым".
Погода, щедрая на ливни
Понедельник, 3 июня, в Москве начался с дождей. Всего за час с 09:00 до 10:00 на город местами выпало до 15% месячной нормы осадков. По словам синоптиков, природа на этой неделе "будет щедра на ливни".
Тишковец уточнил, что самые интенсивные дожди прогнозируются 3 и 6 июня. Причем в четверг вечером "скорострельность атмосферной артиллерии" может достичь "критических значений".
"Ожидается мощный залп ливня интенсивностью до 17 миллиметров за несколько часов, а значит, возможны подтопления в низинных формах рельефа. Высота грозовых облаков будет достигать 10–12 километров, поэтому сохранится вероятность мозаичного града диаметром 2–3 миллиметра", – предупредил синоптик.
Что касается температуры, то в рабочие дни она превысит норму на 4–5 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такая погода для Москвы соответствует июлю. Во вторник в дневные часы воздух прогреется до 23...25. В среду уже ожидается 27...29, а в четверг и пятницу – до 28 градусов.
"Если в течение рабочих дней погода в Москве будет соответствовать июлю, то в выходные нас ждет комфортная июньская погода. Температура ночью будет около 12...14 градусов, а днем – 22...27", – отметил синоптик.
Вильфанд добавил, что в выходные местами также ожидаются кратковременные осадки.
Весь месяц испорчен?
Ожидаемые в столице дожди связаны с циклонической ложбиной. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"На смену антициклону пришла циклоническая ложбина. За счет этого идет развитие кучево-дождевой облачности. При достаточно теплой, практически июльской погоде наблюдаются все условия для того, чтобы у нас прошли дожди", – пояснил эксперт.
При этом осадки будут не на всей территории столицы, а в отдельных частях города, уточнил Шувалов.
В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, может ли весь первый месяц лета в городе оказаться "мокрым".
Ранее сообщалось, что в столице 1 июня был установлен новый температурный рекорд. Столбики термометров в этот день показали 30,3 градуса. Предыдущим рекордсменом являлся 1995 год, когда в первый день лета температура достигла 28,8 градуса.