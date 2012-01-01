Синоптик Шувалов назвал причину дождливой недели в Москве

Жителей столицы предупредили о том, что на неделе с 3 июня прогнозируется дождливая погода. По словам синоптиков, только за пять рабочих дней на город выльется 65% от месячной нормы осадков. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, может ли весь июнь оказаться "мокрым".



Погода, щедрая на ливни

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Понедельник, 3 июня, в Москве начался с дождей. Всего за час с 09:00 до 10:00 на город местами выпало до 15% месячной нормы осадков. По словам синоптиков, природа на этой неделе "будет щедра на ливни".





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Только за пять рабочих дней на столицу прольется до 50 миллиметров осадков, то есть 50-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный московских улиц, или 65% от месячной нормы.

Тишковец уточнил, что самые интенсивные дожди прогнозируются 3 и 6 июня. Причем в четверг вечером "скорострельность атмосферной артиллерии" может достичь "критических значений".

"Ожидается мощный залп ливня интенсивностью до 17 миллиметров за несколько часов, а значит, возможны подтопления в низинных формах рельефа. Высота грозовых облаков будет достигать 10–12 километров, поэтому сохранится вероятность мозаичного града диаметром 2–3 миллиметра", – предупредил синоптик.

Что касается температуры, то в рабочие дни она превысит норму на 4–5 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такая погода для Москвы соответствует июлю. Во вторник в дневные часы воздух прогреется до 23...25. В среду уже ожидается 27...29, а в четверг и пятницу – до 28 градусов.

"Если в течение рабочих дней погода в Москве будет соответствовать июлю, то в выходные нас ждет комфортная июньская погода. Температура ночью будет около 12...14 градусов, а днем – 22...27", – отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что в выходные местами также ожидаются кратковременные осадки.



Весь месяц испорчен?

Фото: Агентство "Москва"

Ожидаемые в столице дожди связаны с циклонической ложбиной. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"На смену антициклону пришла циклоническая ложбина. За счет этого идет развитие кучево-дождевой облачности. При достаточно теплой, практически июльской погоде наблюдаются все условия для того, чтобы у нас прошли дожди", – пояснил эксперт.

При этом осадки будут не на всей территории столицы, а в отдельных частях города, уточнил Шувалов.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, может ли весь первый месяц лета в городе оказаться "мокрым".





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" По количеству осадков июнь в Москве ожидается в пределах климатической нормы. Для первого месяца лета она составляет 77–80 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что в столице 1 июня был установлен новый температурный рекорд. Столбики термометров в этот день показали 30,3 градуса. Предыдущим рекордсменом являлся 1995 год, когда в первый день лета температура достигла 28,8 градуса.

